Landmark, serie speciale di Range Rover Evoque

È la Land Rover più venduta nel mondo . È anche la più premiata con oltre 200 riconoscimenti. Partita tra qualche mugugno, perché “abbassava” il target medio della clientela Land Rover, la Range Rover Evoque ha conquistato il mondo . In 6 anni ne sono state prodotte 600 mila unità, lʼ80% delle quali esportate fuori dal Regno Unito e in ben 130 mercati.

Per festeggiarla, la Casa britannica lancia lʼedizione speciale Evoque Landmark. Robusta e affidabile come tutti i fuoristrada Range Rover, la Evoque aggiunge di suo uno stile elegante e dinamico, molto giovanile e metropolitano, che ha attratto anche il pubblico femminile. Una novità per il brand inglese, che ha così deciso di lanciare anche la carrozzeria Cabriolet del Suv. Il successo è arrivato subito, tanto che per i volumi Land Rover la Evoque rappresenta oggi un caposaldo, qualcosa di veramente nuovo nella gamma di 4x4 più prestigiosa al mondo. La versione speciale Landmark si caratterizza fin dal colore di carrozzeria, lʼintensa tonalità turchese Moraine Blue. Ci saranno comunque altre tinte di carrozzeria, il Bianco Yulong e il Grigio Corris.