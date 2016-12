Land Rover Discovery Sport

09:30 - Tutta la qualità dei fuoristrada Land Rover in un modello inedito e accessibile. È Discovery Sport, nuovo versatile Suv di fascia alta della Casa britannica, che per contenuti tecnici e dotazioni non si discosta molto dal “mitico” Range Rover. Monta però motori di cilindrata media (tutti 4 cilindri 2.0), che permettono di avviarlo a listino a circa 35 mila euro.

La versatilità di Discovery Sport sta nelle possibilità che offre al cliente: versioni a 5 o 7 posti, cambi manuale a 6 marce o automatico a 9 rapporti, trazione anteriore o integrale. I sedili posteriori scorrono di ben 16 cm, aumentando il comfort dei passeggeri o la capienza del bagagliaio secondo le necessità. Il modello è nuovo e mostra uno stile assolutamente originale. È lungo 4,6 metri e ha più di 2,7 metri di passo, la fiancata è pulita e lo sbalzo posteriore corto esalta il look del volume posteriore. Lʼassetto non molto alto da terra assicura unʼottimale tenuta di strada, ma come ogni Land Rover che si rispetti anche Discovery Sport è un Suv agile e dalla trazione possente, inarrestabile nella guida off-road.

Il sistema Active Driveline passa in automatico e in modo fluido dalla trazione 4x2 a quella 4x4, ottimizzando la marcia e riducendo le emissioni. Nuovo è lʼassale posteriore multilink, su cui poggiano ammortizzatori adattativi. La marcia offroad può contare sui controlli di discesa frenata, il Roll Stability Control (RSC) con funzione anticappottamento, i controlli elettronici di stabilità e trazione. Altra novità è il primo airbag per la protezione dei pedoni su un modello Land Rover, che va ad affiancare il sistema di frenata dʼemergenza automatica. A richiesta anche lʼhead-up display.

La gamma motori si compone di un 4 cilindri turbo benzina e due 4 cilindri turbodiesel, tutti a iniezione diretta ad alta pressione, Stop/start e frenata rigenerativa. Il 2.0 benzina sviluppa 240 CV, i 2.2 turbodiesel 150 e 190 CV, entrambi con una coppia notevole di 420 Nm che facilita le riprese e i sorpassi. I prezzi di Land Rover Discovery Sport partono dai 35.600 euro del 150 CV diesel nel primo dei 4 allestimenti a listino, la gamma a benzina parte da 40.200 euro.