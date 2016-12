Land Rover Discovery Sport, suggestioni 4x4

09:30 - Un debutto decisamente sportivo quello pensato da Land Rover per il suo nuovo Discovery Sport: lʼIslanda il teatro della presentazione e delle prime prove dinamiche del sontuoso 4x4 britannico. Si tratta del primo modello della nuova gamma Discovery, destinata a seguire le orme del fratellone Range Rover e diventare una linea di modelli a sé stante allʼinterno della produzione Land Rover.

Solido, robusto e resistente, è anche il primo Discovery con una configurazione 5+2 posti, dimostrando così di saper coniugare versatilità e sportività. Fuoristrada puro, con un inedito assale posteriore multilink di nuova generazione, il nuovo Discovery Sport ha una scocca avanzata realizzata in acciaio ad alta resistenza e alluminio. Le sue qualità off-road sono formidabili, è in grado di superare angoli d’attacco di 25 gradi, dossi di 31 gradi e può guadare corsi d’acqua profondi 60 centimetri. In queste immagini dallʼIslanda, vediamo appena una parte delle sue abilità messe alla prova. Importanti le dotazioni di sicurezza e aggiornata la tecnologia di bordo, con il nuovo sistema dʼinfotainment con touchscreen da 8 pollici e l’Head Up Display.

La gamma motori sceglie lʼefficienza e si compone di motori 4 cilindri a iniezione diretta, sia i motori benzina che diesel, e con sovralimentazione turbo. Il miglior compromesso fra dinamicità e risparmio sui costi di esercizio. Il 2.0 benzina sviluppa 240 CV, mentre più accessibili sono i due motori turbodiesel, entrambi di cilindrata 2.2 ma potenze di 150 e 190 CV. Standard i sistemi stop/start e di frenata rigenerativa. Il motore a benzina sarà abbinato a un cambio automatico ZF a 9 rapporti, mentre le due motorizzazioni a gasolio dispongono anche di un tradizionale cambio manuale a 6 marce. Molto interessanti i prezzi del nuovo Land Rover Discovery Sport, che partono da 35.600 Euro.