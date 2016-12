Land Rover Discovery, due assi nella gamma

Land Rover aumenta il fascino del Discovery con due nuove edizioni speciali di alta gamma: Landmark e Graphite . Due versioni di grande personalità, con dotazioni aggiuntive e hi-tech, che arrivano sul mercato italiano in questi giorni, anche se le prime consegne sono previste a febbraio 2016. Di serie i due grandi Suv confermano il sistema di trazione 4x4 Terrain Response con lʼaiuto per la marcia in discesa e le sospensioni pneumatiche regolabili in altezza.

Land Rover Discovery Landmark ha come ispirazione il lusso. Parte dallʼallestimento HSE e vi aggiunge dettagli di pregio come i corrimano cromati, che esaltano il bellissimo tetto a gradino del grande Suv inglese. Dettagli neri e argento impreziosiscono la carrozzeria e i cerchi in lega sono generosissimi da 20 pollici. Anche allʼinterno cʼè grande raffinatezza, con gli originali sedili in pelle Windsor e il pacchetto pelle che riveste la plancia, il cruscotto e le portiere. A richiesta il cliente può scegliere tra una serie di volanti con finiture in legno. I prezzi di Land Rover Discovery Landmark partono da 66.500 euro.