Land Rover Defender Rugby World Cup

Mancano poco più di 3 mesi allʼinizio della Coppa del Mondo di Rugby e la tensione nelle isole britanniche sta salendo. Land Rover è partner del Mondiale di Rugby , la cui partita inaugurale si svolgerà il 18 settembre nel tempio della palla ovale di Twickenham , a Londra, per chiudersi poi con la finale del 31 ottobre. Per lʼoccasione, uno dei massimi eventi sportivi, al mondo, Land Rover ha allestito una speciale versione Rugby World Cup 2015 del suo 4x4 Defender .

Si tratta di un modello 110 Station Wagon con motore 2.2 diesel e cambio manuale a 6 marce, modificato per trasportare la Webb Ellis Cup nel tour di 100 giorni che, a partire dal 10 giugno e fino al giorno dellʼinaugurazione con il match Inghilterra-Figi, attraverserà il Regno Unito e lʼIrlanda. Il Defender Rugby World Cup 2015 non è certo passato inosservato, svelato da Land Rover in un contesto spettacolare come il Tower Bridge di Londra, facendolo emergere da un gigantesco pallone da Rugby, che ha risalito il Tamigi dal Tilbury Dock fino ai nuovi quartieri di lusso di Canary Wharf.