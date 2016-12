Land Rover chiude lʼepopea Defender

Una storia durata 68 anni, più di due milioni di modelli venduti, ma anche per Land Rover Defender è arrivato il momento di dare lʼaddio. Per lʼindustria britannica dellʼauto è la fine di unʼepoca, perché lʼamato fuoristrada ha rappresentato per intero la storia della Land Rover, che ebbe inizio proprio allʼindomani della II Guerra Mondiale, in quello stesso impianto di Solihull in cui fino allʼultimo Defender è stato prodotto.