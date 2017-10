Lancia Ypsilon partner della mostra di Peter Lindbergh

Dici Lancia Ypsilon e il primo sinonimo che viene in mente è “Fashion city car”. Perché in quattro generazioni di prodotto la best-seller Lancia ha sempre avuto un rapporto speciale col mondo della moda . Non sorprende quindi che la nuova Lancia Ypsilon sia sponsor della prima grande retrospettiva su Peter Lindbergh , uno dei più grandi fotografi di moda.

La mostra ‒ tappa unica in Italia ‒ è stata aperta alla Reggia di Venaria Reale lo scorso 7 ottobre e durerà fino al 4 febbraio 2018. Per lʼoccasione, un esemplare speciale della Lancia Ypsilon, personalizzata da Ramponi Stones and Strass, è stato esposto davanti agli ingressi della Reggia. La partnership sʼinserisce in una prospettiva più ampia che vede Lancia accanto a World Press Photo, basti ricordare come in occasione del 30° compleanno della vettura, venne allestita presso lo Spazio Sirtori di Milano la mostra “Auto-scatto: trent’anni di Ypsilon”, una sorta di viaggio nel costume e nella società attraverso i cambiamenti intervenuti nel mondo delle quattro ruote.