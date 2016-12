Lancia Ypsilon, in arrivo la serie speciale 30th

10:00 - Al Salone di Ginevra del 1985 debuttò unʼauto destinata a fare storia: la Y10. Proiettava il marchio Lancia nel segmento delle city car, con charme però, con uno stile davvero impermeabile al tempo se è vero che, 30 anni dopo, la Lancia Ypsilon ancora segue il solco della Y10, “lʼauto che piace alla gente che piace”, come recitava il celebre slogan degli anni 80. E non poteva essere altrimenti, visto che a mettere le mani sul design di quellʼauto furono Pinnfarina, Giugiaro e il Centro Stile Fiat.

Da allora Lancia ha venduto più di 2,7 milioni di modelli tra Y10, Y e Ypsilon e si appresta a celebrare il trentennale con la nuova serie speciale Ypsilon “30th Anniversary”. Anche questa debutterà al Salone di Ginevra, la prossima settimana. Saranno esposti due esemplari della vettura, uno con lʼinedita livrea Blu Oltremare, in abbinamento agli interni in Castiglio beige, lʼaltro con la carrozzeria bicolore Cipria Glam/Nero Vulcano, con interni in Castiglio nero. La cosa sorprendente del fenomeno Ypsilon è come abbia saputo resistere alle mode. E al suo pubblico di riferimento, quello femminile, che ancora oggi rappresenta il 70% delle vendite.

Nelle concessionarie Lancia la nuova Ypsilon 30th Anniversary arriverà a fine marzo, con una ricca dotazione di serie che prevede cerchi in lega da 15 pollici, i retrovisori laterali elettrici, il controllo di stabilità ESC e i fendinebbia. Gli interni propongono il volante con comandi per lʼimpianto radio-CD/MP3, il sistema Blue&Me, gli alzacristalli elettrici posteriori, il climatizzatore manuale. La gamma motori comprende il 1.2 Fire Evo II da 69 CV, lo stesso motore in abbinamento al gpl, il TwinAir da 85 CV in abbinamento al cambio manuale o robotizzato, disponibile anche a metano, il 1.3 turbodiesel Multijet II da 95 CV.