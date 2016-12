Lancia Ypsilon, il maquillage è intenso

Lancia Ypsilon ha compiuto questʼanno i 30 anni dallʼesordio della prima Y10 . Ma non vuol vivere di ricordi e a Francoforte porta la quinta generazione della "Fashion City Car", come Lancia definisce, legittimamente, il suo modello più venduto di sempre: 2,7 milioni di esemplari dal 1985 a oggi . Rinnovata nel design di carrozzeria e negli interni, si presenta con una gamma motori tutta Euro 6.

La nuova Ypsilon conferma le 5 porte dellʼultima serie, ben compattate in una lunghezza di 3,84 metri che la rendono una sintesi ideale tra i segmenti A e B. Il design è stato reinterpretato dal Centro Stile Lancia, che ha mantenuto le proporzioni del modello attuale ma ha ingentilito il frontale con una calandra più leggera ed elegante, mentre la carrozzeria si arricchisce delle due nuove tinte Avorio Chic e Blu di Blu, per un totale di 12 opzioni. Accurato il lavoro di ricerca dei colori e scelta dei materiali per gli interni, dove appaiono nuovi motivi, il velluto e la pelle in base agli allestimenti. Al debutto sul mercato, previsto già questo mese, saranno tre gli allestimenti ‒ Silver, Gold, Platinum ‒ da abbinare alle 5 motorizzazioni disponibili.