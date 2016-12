Lancia Ypsilon Elle, solo per donne

09:30 - Il 70% di chi acquista la Lancia Ypsilon in Italia è donna. E non è una sorpresa, la “fashion city car”, come amano chiamarla in Lancia, è da sempre una delle auto più orientate nel target di mercato. Per continuare questa liaison privilegiata, Lancia ha realizzato una nuova versione top di gamma perfetta per il suo target di riferimento: la Ypsilon Elle. Che come già la versione del 2010 ripropone la collaborazione con la rivista femminile Elle.

Un allestimento di fascino e pregio, basterebbe citare il ritorno dei sedili Alcantara nella gamma Lancia. Già il look della Ypsilon Elle svela la sua personalità distinta: loghi e badge sulla carrozzeria e gli interni, ma soprattutto tre colori inediti di carrozzeria: bianco ghiaccio tristrato, cipria glam micalizzato e la versione bicolore cipria glam/nero vulcano, che solo la “Elle” propone tra tutte le versioni della Ypsilon. La dotazione di serie è ricchissima: climatizzatore automatico, retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio, cerchi in lega da 15 pollici, il controllo di stabilità elettronico ESC, lʼimpianto radio-CD/MP3 con sistema Blue&Me e comandi al volante.

Il tutto a un prezzo davvero imbattibile: 12.950 euro. In pratica il cliente risparmia il 40% sul prezzo dei singoli accessori, se li volesse come optional sul modello base. La best-seller Lancia, oltre alle 5 porte che le donne apprezzano più di quanto si è soliti pensare, viene proposta nella versione Elle con un ventaglio di ben 5 motorizzazioni. A benzina è disponibile il 1.2 Fire Evo II da 69 CV, ma lo stesso motore è disponibile anche sulla versione ibrida benzina/gpl. Cʼè poi il turbo benzina TwinAir di 900 cc e 85 CV, declinato anche nella versione ibrida benzina/metano, e infine il classico turbodiesel 1.3 Multijet II da 95 CV.

