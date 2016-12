09:00 - Dalla premiere al Salone di Ginevra alle concessionarie, il tutto in pochi giorni. È la Lancia Ypsilon 30th Anniversary e al PalaExpo di Ginevra proprio non poteva mancare, perché il debutto 30 anni fa dellʼallora Y10 avvenne proprio alla rassegna elvetica. Da allora si sono avvicendate 4 generazioni del modello ‒ tra Y10, Y e Ypsilon ‒ venduto complessivamente in oltre 2,7 milioni di unità.

Per il trentennale Lancia ha realizzato la serie speciale Ypsilon “30th Anniversary”, elegantissima con la sua livrea Blu Oltremare inedita per la gamma, cui sono abbinati interni in Castiglio beige. Ma non mancano le carrozzerie bicolore che tanto appeal suscitano sul mercato. Fascinosa come sempre, la city car in questa versione propone una dotazione di serie a dir poco sontuosa, che include i cerchi in lega da 15 pollici, i retrovisori laterali elettrici, il controllo elettronico di stabilità ESC e i fendinebbia. Gli interni propongono il volante con comandi per lʼimpianto radio-CD/MP3, il sistema Blue&Me, gli alzacristalli elettrici posteriori, il climatizzatore manuale.

La gamma motori comprende il 1.2 benzina Fire Evo II da 69 CV, lo stesso motore in abbinamento al gpl, il TwinAir da 85 CV, disponibile anche a metano, il 1.3 turbodiesel Multijet II da 95 CV. Il listino prezzi della nuova Lancia Ypsilon 30° Anniversario parte da 14.800 euro e raggiunge i 18.250 della versione Ecochic a metano. La promozione lancio prevede anche 5 anni di finanziamento con anticipo zero e TAN zero. Non solo, ma le versioni Ypsilon Elefantino in pronta consegna sono proposte al prezzo speciale di 9.950 euro.