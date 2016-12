14 novembre 2015 Lamborghini Huracan 2016 e McLaren 650S Spider In comune la bellezza e la sportività

Primi fuochi delle supersportive che vedremo nel 2016. A proporle sono Lamborghini e McLaren, la Casa italiana rinnovando la tecnica della Huracan 2016 Coupé e Spider, la factory inglese confezionando un prodotto di design estremo per i mercati arabi come la 650S Spider. In comune la bellezza e la sportività.

La caratteristica più rilevante della Lamborghini Huracan 2016 è il sistema di disattivazione dei cilindri, che permette di dimezzare lʼuso dei 10 cilindri del motore 5.2 aspirato quando le esigenza di marcia (traffico, andature lente) non necessitano di erogare tanta potenza. Il sistema ‒ di derivazione Audi ‒ migliora lʼefficienza di una sports car da oltre 600 CV, che è stata rinnovata anche nel sistema di trazione integrale permanente a controllo elettronico. Dal punto di vista estetico, la sportiva del Toro si presenta con nuove finiture, come il rivestimento in pelle per le maniglie interne delle porte e la parte superiore della console centrale. Optional di qualità sono il Cruise Control e l'impianto audio da 390 watt. I prezzi della Lamborghini Huracán 2016 partono da 207 mila euro, IVA inclusa.