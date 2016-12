Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder

Lʼabbiamo ammirata al Salone di Francoforte, è una delle spider più belle e ambite del mondo. È lʼultima derivazione della Huracan Spyder e a firmarla è Lamborghini. Con la sua capote leggera ad azionamento elettroidraulico, la nuova Huracan LP 610-4 è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi, e da 0 a 200 orari in soli 10,2 secondi! Formidabile se pensiamo che è unʼauto scoperta, e che raggiunge i 325 orari di velocità massima.