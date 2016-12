Lamborghini Centenario, lʼurlo del Toro

Il passato e il futuro di Lamborghini sʼincrociano al Salone di Ginevra . Centʼanni fa nasceva Ferruccio Lamborghini , il fondatore dellʼazienda a SantʼAgata Bolognese, e a lui è dedicata la Centenario , lʼultima sports car della Casa del Toro che sarà prodotta in soli 40 esemplari: 20 Coupé e 20 Roadster . Il futuro invece è rappresentato dal passaggio di consegne tra Stephan Winkelmann ‒ che torna in Audi ‒ e il nuovo numero uno Stefano Domenicali .

Dotata di motore V12 aspirato da 770 CV, la nuova Lamborghini Centenario è un tributo alla formidabile sportività dellʼazienda emiliana. Una vettura one/off, prodotta in una piccola edizione una volta per tutte, con la carrozzeria in fibra di carbonio e lʼaerodinamica perfetta, che permette al V12 di produrre unʼaccelerazione da brivido: da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi! La velocità massima supera i 350 km/h. Eppure non è una sports car incosciente, perché la frenata imponente permette di ridurre lo spazio di arresto da 100 km/h in soli 30 metri! E persino da una velocità di 300 orari, lo spazio di arresto è di appena 290 metri.