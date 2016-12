09:00 - Con lʼ85° Salone di Ginevra agli sgoccioli (domani lʼultima giornata), torniamo a parlare di una delle regine assolute della kermesse: la Lamborghini Aventador Superveloce, lʼultima versione e la più dirompente della supercar con motore V12 del Toro. Con i suoi 750 CV di potenza, la Aventador Superveloce LP 750-4 ‒ dove 750 sta per i cavalli e 4 per la trazione integrale ‒ è la vettura con motore aspirato più veloce del mondo.

Il 12 cilindri a V di 6.500 cc è privo infatti di sovralimentazione turbo, né ha motori elettrici che ‒ su molte supercar viste a Ginevra ‒ svolgono la funzione di overboost del motore termico. I 750 CV sono tutti genuini e permettono alla top car Lambo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi! Per passare da 0 a 200 servono appena 8,6 secondi e la velocità raggiunge tranquillamente i 350 orari, limite che vale solo in circuito naturalmente. La Aventador Superveloce sviluppa una coppia massima di 690 Nm a 5.500 giri. Il cambio a 7 marce si adatta al “drive select mode”, la modalità di guida selezionata dal pilota. A gestire performance così impressionanti ci pensano le nuove sospensioni push-rod con ammortizzatori magnetoreologici, che rispondono in modo immediato alle condizioni dellʼasfalto e allo stile di guida, riducendo il rollio in curva e rendendo lo sterzo più reattivo.

Messa a dieta grazie alla fibra di carbonio, che lʼalleggerisce di quasi 50 kg rispetto alla Aventador normale, la vettura si avvale anche di unʼaerodinamica sofisticata, migliorata del 150% in termini di efficienza e del 170% per quanto riguarda il carico. Lʼalettone posteriore riveste un ruolo importante ed è manualmente regolabile su tre altezze, ma importante è pure lo splitter sulla parte frontale che si allunga in avanti. Gli pneumatici sono Pirelli PO Corsa 255/35 ZR20 davanti e 355/25 ZR21 dietro, mentre lʼimpianto frenante si basa su dischi di grande diametro in carboceramica. Disponibile sul mercato dalla tarda primavera di questʼanno, la Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce costa 327.190 euro, Iva esclusa.