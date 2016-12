Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster

08:30 - Una sigla ‒ SV, che sta per Superveloce ‒ a suggerire il dinamismo dellʼultima nata in casa Lamborghini: la Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster. Svelata in anteprima mondiale in California, è la roadster più veloce e sportiva mai realizzata dalla Casa di SantʼAgata Bolognese, e questo la dice tutta sul carattere della nuova supercar del Toro, che sarà prodotta in 500 esemplari super esclusivi.

Con la monoscocca interamente in carbonio e il tetto composto da due elementi in fibra di carbonio, la super roadster Lamborghini promette la più pura esperienza di guida sportiva con lʼemozione della guida a cielo aperto. Le performance sono entusiasmanti: la potenza del motore V12 aspirato da 6,5 litri è salita di 50 CV, fino a 750 CV, e grazie al peso ridotto di 50 kg rispetto all’Aventador LP 700-4, la nuova SV Roadster sfodera un’accelerazione da 0-100 km/h in appena 2,9 secondi! Un battito di ciglia, lo stesso valore della coupé, per una velocità massima che va oltre i 350 km orari. La trasmissione è lʼinnovativa ISR Lamborghini a 7 marce, che regala emozioni uniche e trasferisce la potenza alle quattro ruote motrici per mezzo del sistema Haldex 4WD di ultima generazione. Le prime consegne dell’Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster sono previste a inizio 2016, il prezzo base è di 357.000 Euro e lʼIVA non è inclusa.