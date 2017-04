Lacama, camaleonte elettrico a due ruote

ROARR, WROOM, TUMP TUMP TUMP... sono questi i rumori di moto che conosciamo, quelli che siamo abituati a sentire e per qualcuno sono musica celestiale. Ma c'è anche lo ZZZZZZ. E' il sibilo tipico del motore elettrico che gira incastrato in un telaio che trattiene due ruote. C'è tutto: gas, freni, prestazioni, accelerazioni brucianti, ma quel sibilo rende l'esperienza di guida del tutto diversa, del tutto nuova.

Lacama infatti è come un camaleonte che cambia pelle e colore: sarà possibiel non soltanto scegliere le finiture, ma la struttura e la forma stessa della moto. Il futuro proprietario potrà disegnare lo stile che preferisce e Italian Volt, grazie alla tecnologia di stampa 3D, gli cucirà addosso la moto dei suoi sogni. Ognuno dei 12 componenti è disponibile in 5 diverse evrsioni e varianti cromatiche, una serie di combinazioni infinite.

l numeri adesso: peso 250 kg, potenza 95 cv, coppia di 208 N/m in grado di spingerla in meno di 5 secondi da 0 a 100 km/h, velocità massima autolimitata a 180 km l'ora, batterie LI-io da 15 KW/h ricaricabili completamente in 4 ore (presa da 6 kW) oppure all'80% in 40 minuti e infine l'autonomia, 180 km in modalità eco.