La Zipline per scoprire la nuova BMW X1

Lʼadrenalina per scoprire la nuova BMW X1 , la seconda generazione del crossover che fa un balzo in avanti proprio nelle doti sportive . A Milano, tra i grattacieli del rinnovato quartiere di Porta Nuova , adiacente a Piazza Gae Aulenti, è stata allestita una Zipline per permettere a chiunque di provare il brivido del lancio e della corsa vertiginosa a 13 metri di altezza!

Il successo è stato enorme, nella settimana dellʼevento sono stati 2.300 i lanci in tutta sicurezza lungo la Urban Zipline. In pratica il tutto esaurito, e tra i primi a provare lʼemozione del lancio è stato Kristian Ghedina, indimenticato campione delle discese azzurre di sci. “È stato incredibile ritrovare l'emozione della montagna tra i nuovi grattaceli di Milano", ha detto Kristian. La struttura con due torri è stata unita con due cavi lunghi 150 metri, che sʼincrociavano a formare la X simbolo della trazione integrale xDrive di BMW. Partner dellʼevento è stata Canon Italia, che si è occupata delle foto e dei video. La nuova X1 cambia radicalmente rispetto al primo modello, e non solo per il design degli esterni, ma soprattutto per lʼassetto più alto da terra e le qualità dinamiche proprie di un Suv. In Italia la vettura è stata lanciata un paio di mesi fa ed è disponibile negli allestimenti Advantage, Sport Line, xLine e M Sport, per un listino che va da 30.550 a 50.500 Euro.