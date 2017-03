La wagon Porsche è realtà! Base la Panamera

La nuova Panamera Sport Turismo si presenta con un grande portellone posteriore e il bagagliaio più capiente di 20 litri rispetto alla Panamera berlina (520 contro 500), ma la soglia di carico ribassata facilita le operazioni, e reclinando la seconda fila di sedili la capacità sale fino a 1.390 litri. Un concetto di versatilità che viene seguito anche per lʼabitacolo, dove la configurazione dei sedili permette 5 posti a sedere (in realtà 4+1 ), anche grazie al passo di quasi 3 metri. Lʼobiettivo è raggiungere un nuovo tipo di clientela, che vuole sì una grande ammiraglia (lʼauto è lunga 5.049 mm), ma in forme nuove. La silhouette è caratterizzata poi da sbalzi corti e dai cerchi fino a 21 pollici, ma soprattutto dallo spoiler posteriore estraibile. Questo sʼinclina in base a tre livelli secondo la velocità, aumentando o diminuendo la deportanza all’asse posteriore.