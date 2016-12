15 aprile 2016 La Toyota in legno con motore elettrico Dal Fuorisalone di Milano una favola ecologista

Il Fuorisalone che accompagna la Design Week di Milano (12-17 aprile) è una miniera straordinaria di sorprese. Legata anche al mondo dellʼauto, come la macchinina in legno Setsuna che scopriamo allo spazio Toyota di via Tortona. Un prototipo a due posti perfettamente marciante, certo non omologata per la circolazione stradale, ma con splendidi legni che rivestono la carrozzeria e un motore elettrico pulitissimo.

Toyota Setsuna, lʼauto in legno 1 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 2 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 3 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 4 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 5 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 6 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 7 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 8 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 9 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 10 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 11 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 12 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 13 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 14 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 15 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 16 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 17 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 18 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 19 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 20 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 21 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 22 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 23 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 24 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 25 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 26 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 27 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 28 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 29 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 30 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 31 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 32 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 33 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 34 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 35 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 36 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 37 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 38 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 39 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 40 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 41 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno 42 di 42 Ufficio stampa Ufficio stampa Toyota Setsuna, lʼauto in legno leggi dopo slideshow ingrandisci

Un messaggio chiaro quello che Toyota vuol dare, quasi uno choc: il costruttore più allʼavanguardia al mondo, pioniere e leader dellʼalimentazione elettrica, che dimostra come i prodotti industriali non siano obbligatoriamente “costretti” a inseguire le nuove tecnologie. Il design, i sentimenti, i valori, ancora danno senso a un oggetto, e i clienti, ma meglio sarebbe dire le persone, li amano a dispetto di qualsiasi moda che passa. Così lʼingegnere Toyota Kenji Tsuji ha creato questa vettura due posti scoperta ‒ Setsuna, significa “momento” ‒ con una tecnica artigianale giapponese che non prevede lʼuso di chiodi, viti o bulloni. Una sorta di Lego ante litteram, che così può essere smontata e rimontata a piacimento.