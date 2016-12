La SuperRottamazione del gruppo Fiat

10:30 - Offerte dʼaprile choc per il gruppo Fiat in Italia. Desiderosi di cavalcare la “ripresina” in atto nel mercato auto, i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia hanno pensato a una maxi promozione sullʼintera gamma. In caso di rottamazione, fino al 30 aprile 2015, è previsto un extra sconto di 2.000 euro, che diventano 3.000 euro se si accede al finanziamento “SuperRottamazione” di FCA Bank. Non solo, ma lʼauto da rottamare non deve avere alcun minimo di anzianità.

I benefici sono davvero interessanti. Partiamo dal marchio Fiat, che con la SuperRottamazione, fa partire la Punto 5 porte Street 1.2 da 69 CV al prezzo di 7.900 euro! Senza rottamazione, ma con lo sconto extra, la compatta 5 porte costa 8.900 euro. Gli estimatori della Panda, lʼauto più venduta dʼItalia, troveranno la versione base 1.2 Easy 69 CV a 7.800 euro con la SuperRottamazione, mentre la 500 1.2 Pop parte da 9.600 euro e la 500 L da 14.000 euro. Alternativa di stile è la Lancia Ypsilon, che pure beneficia dellʼiniziativa, e che nella versione 5 porte Elefantino 1.2 da 69 CV, con climatizzatore incluso, costa 9.500 euro con extra sconto e 8.500 euro in caso di accensione del piano finanziario “SuperRottamazione”.

In casa Alfa Romeo MiTo e Giulietta vengono proposte a prezzi davvero imbattibili. La MiTo Impression da 70 CV, ideale per neopatentati, viene offerta al prezzo di 9.950 euro con la SuperRottamazione, la MiTo Gpl Turbo 120 CV a 14.500 euro. La Giulietta Progression equipaggiata col motore benzina 1.4 da 105 CV è proposta a soli 16.500 euro, che diventano 15.500 con la formula SuperRottamazione, ed è una versione completa di climatizzatore, sistema U-Connect, cerchi in lega e Alfa D.N.A. Torniamo a Fiat per scoprire quanto costa il grande monovolume Freemont: 25.500 euro per un veicolo importante, con Cruise control, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore a tre zone, Radio Cd/Mp3 touch screen e barre sul tetto.