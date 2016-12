La Serie Esclusiva di Porsche Panamera

08:30 - Una Porsche Panamera con carrozzeria bicolore. Nero profondo e marrone castagna, entrambi metallizzati, regalano alla Panamera Exclusive Series un aplomb davvero regale. Ma non è lʼunica sorpresa della nuova edizione speciale dellʼammiraglia Porsche, i cui dettagli esclusivi caratterizzano questa versione che la Casa di Stoccarda produrrà in soli 100 esemplari. Su tutti, spiccano i rivestimenti interni e le sellerie Poltrona Frau, espressione della miglior tradizione di stile italiana.

Porsche Panamera Exclusive Series si basa sulla versione Turbo S Executive, forte dei 570 CV espressi dal V8 biturbo benzina di 4,8 litri. Ma non è la potenza della motorizzazione il motivo principale dellʼauto (che pure accelera da 0 a 100 in meno di 4 secondi), bensì la sua esclusività. Gli esterni svelano lʼeleganza della griglia frontale e dei cerchi color nero metallizzato, ma il massimo è il set di 5 valigie disegnate appositamente per il vano bagagli dellʼammiraglia tedesca. Debutta su questa serie speciale della Panamera il nuovo sistema di intrattenimento per i passeggeri posteriori, che propone due grandi schermi touch ad alta risoluzione da 10,1 pollici con lettore DVD integrato. Non manca lʼaccesso a Internet, mentre il sistema audio è firmato Burmester. Disponibile soltanto per i mercati con guida a sinistra (quindi anche lʼitaliano), la Porsche Panamera Exclusive Series costa 250.000 Euro, chiavi in mano.