La sensualità di Mercedes Classe C Coupé

09:00 - Mercedes è pronta a lanciare la nuova Classe C Coupé. Si completa così il restyling del modello più venduto della Casa di Stoccarda, la Classe C appunto, già declinata nelle carrozzerie berlina e station wagon. Ancora più elegante e sensuale, una decina di centimetri più lunga della generazione precedente, la coupé tedesca mette in mostra una linea atletica e sportiva, anche per lʼassetto ribassato di 15 millimetri rispetto alla Classe C berlina.

La linea di cintura alta e le portiere senza cornici, con retrovisori esterni sospesi, danno unʼimmagine di eleganza assoluta alla nuova Classe C Coupé, come anche la coda sinuosa che chiude verso il portellone. Gli interni sono mutuati da quelli della berlina, la spaziosità è aumentata rispetto al passato, ma non manca il look sportivo, evidente nel design della plancia e nei sedili sportivi integrali. La dotazione degli interni è elevata al livello delle migliori ammiraglie Mercedes e aumentando gli spazi per i passeggeri. La miglior resa aerodinamica (Cx 0,26) e lʼalleggerimento del peso della carrozzeria hanno permesso alla vettura di eguagliare le performance dinamiche dei modelli Mercedes più sportivi.

Dal punto di vista tecnico acquista rilievo il nuovo sistema di sospensioni a 4 bracci, mentre a richiesta sono disponibili anche le sospensioni pneumatiche Airmatic. Interamente rinnovata anche la gamma motori, che va dal piccolo 1.6 benzina da 156 CV della versione C 180 ai 245 CV della C 300, mentre a gasolio saranno proposti due motori, ultra efficienti, da 170 e 204 CV. Tra gli ausili di assistenza ci sono il Park Assist, la telecamera a 360 gradi e il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali. La nuova Mercedes Classe C Coupé arriverà nelle concessionarie a dicembre.