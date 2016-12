La scommessa hi-tech di nuova Opel Astra

Opel porta al Salone di Francoforte la nuova generazione di Astra , il suo modello di maggior successo. Nuova sia la berlina compatta 5 porte che la wagon Sports Tourer, questʼultima con una carica di dinamicità inedita, che ne affianca la proverbiale versatilità. Silhouette di 4,37 metri per la 5 porte e di oltre 4,7 metri per la station wagon , sempre più a ridosso del segmento D per dimensioni, spaziosità e contenuti.

La scommessa di Opel Astra è la tecnologia, con dotazioni finora riservate allʼalto di gamma. Già alleggerita di 200 chili rispetto alla generazione precedente, e quindi più performante ed efficiente, nuova Opel Astra vanta sistemi di sicurezza come i fari IntelliLux LED, che sulle strade extraurbane accendono in automatico gli abbaglianti e, rilevando lʼarrivo di veicoli in senso opposto, passano agli anabbaglianti. La telecamera Opel Eye che riconosce i cartelli stradali in lontananza e li riproduce sul monitor di bordo è stata arricchita di altre funzioni. Su Astra cʼè poi il sistema IntelliLink che integra gli smartphone Apple e Android e offre i servizi multimediali OnStar. Tra le sorprese hi-tech della nuova Astra Sports Tourer cʼè pure il portellone posteriore che si apre senza mani, basta avere le chiavi in tasca e passare un piede sotto il paraurti.