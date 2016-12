La rinascita Jaguar Range Rover

Il primo Range Rover Evoque uscì dalle linee di assemblaggio di Halewood, in Inghilterra, 4 anni fa. In questo lasso di tempo, piuttosto breve, è però diventato il modello più venduto di sempre per Land Rover: oltre 500 mila unità. Un traguardo tagliato nei giorni scorsi, ma il primato è destinato a crescere ulteriormente con lʼarrivo della Evoque Cabriolet, esposta al Salone di Ginevra e attesa al debutto in Italia entro la fine della primavera.