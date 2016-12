La raffinata eleganza di Renault Talisman

Renault Talisman berlina è unʼauto spaziosa e di grande personalità, con dotazioni di pregio sia dal punto di vista tecnico che dellʼabitabilità. Già il primo livello Zen ha di serie i cerchi in lega da 17 pollici, il climatizzatore automatico bizona, il Cruise Control, un impianto audio con radio digitale Arkamys e 8 altoparlanti, Bluetooth e comandi vocali. Questo livello propone anche il sistema Renault Multi-Sense che varia lʼilluminazione interna, il look del quadro strumenti e il sound del motore, oltre al tablet R-Link 2 con schermo da 7 pollici e sistema di navigazione con cartografia europea. Il sedile guida ha la funzione massaggio lombare, mentre per la sicurezza spiccano i sensori di parcheggio posteriori e lʼausilio alle partenze in salita.