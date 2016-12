La più bella di Playboy è lʼAlfa 4C

13:30 - Quando si dice donne e motori… Okay, lʼespressione è detta e ridetta, ma la rivista maschile per eccellenza ‒ Playboy ‒ ci fa sapere di non guardare soltanto allʼaltra metà del cielo (le donne, e anche questa espressione è abusata), ma anche alle automobili e ha votato lʼAlfa Romeo 4C come auto più bella del 2015 nella categoria “Sports car”.

Una carrozzeria tutta curve, linee che seducono, occhi che ammiccano, lʼAlfa 4C esprime tutto il meglio dellʼitalianità e fonde questa tradizione con la modernità della fibra di carbonio e altri materiali leggeri che spiegano la grande dinamicità della coupé due posti. Forte di 237 CV erogati dal nuovo motore 1.750 cc turbo benzina, la Alfa 4C Coupé è stata appena lanciata in Usa e presto sarà affiancata dalla 4C Spider. Alla splendida coupé italiana, Playboy dedica unʼampia narrazione nel numero speciale doppio di gennaio/febbraio 2015, disponibile anche online a questo link: http://www.playboy.com/articles/playboy-2015-cars-of-the-year.