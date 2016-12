La Peugeot 2008 presa in… Castagna

09:30 - La Peugeot 2008 più elegante che ci sia. E anche la più globale, prodotta in tre continenti (Europa, Asia, America Latina) per soddisfare la crescente voglia di city crossover degli automobilisti di tutto il mondo. Ecco perché Peugeot ha voluto impreziosirne la gamma con una versione iconica, affidata alla firma italianissima della Carrozzeria Castagna, che già aveva “griffato” una specialissima Peugeot 508 RXH.

Dalla collaborazione è nata la Peugeot 2008 by Castagna, un esemplare unico, con la vocazione per lʼavventura, la stessa che la vede impegnata in questi giorni alla Dakar o nel Peugeot World Tour di Andrea Tozzi. La firma Castagna si vede innanzitutto nellʼoriginale colore indaco della carrozzeria. È il colore dei Tuareg e si mischia al rosso per infondere al city crossover un carattere nuovo e originale, tanto sportivo quanto elegante. Lo stesso principio vale allʼinterno, con le cromie distinte dellʼabitacolo, in cui una parte superiore e una inferiore sono nettamente separate da una modanatura in Alcantara rossa, impreziosita da una cucitura unica incrociata in filo bianco e con lavorazione a patchwork contraddistinta dall’uso di Alcantara e con una inedita stampa in resina 2D. La Carrozzeria milanese ha poi ridisegnato la strumentazione e il cockpit, ora più raccolto e di ispirazione aeronautica, mentre il cuoio rende calda lʼatmosfera a bordo. Originale anche il bagagliaio, il cui pianale in legno con gomma bianca ha una chiara impronta marinara.