La nuova Smart veste a pois e in gessato

Entrambi i modelli sono realizzati sulla base della versione Passion con motore da 70 CV e cambio automatico a doppia frizione Twinamic. Lʼallestimento di serie è di grande completezza, include sulla pois il tetto panorama, il volante e la leva del cambio in pelle, il pacchetto Cool & Audio per un perfetto ascolto musicale e lo schermo a colori con trip computer. La versione gessata pinstripe ha i paddles al volante per i cambi marcia, lʼassetto sportivo ribassato e cerchi in lega da 16 pollici (da 15” la pois). Le vetture saranno acquistabili dallʼ11 aprile e per il primo mese sul sito Internet smartFORstore.it, poi saranno disponibili anche presso la tradizionale rete di vendita. I prezzi sono di 16.788 euro per la fortwo pois e di 19.826 per la fortwo pinstripe.