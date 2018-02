La nuova Lancia Ypsilon si fa in tre

La city car più alla moda sul mercato si rinnova e si fa in tre per soddisfare le richieste della sua esigente clientela. La nuova Lancia Ypsilon è infatti proposta in tre edizioni speciali, ciascuna con la sua distinta personalità: Elefantino Blu, Gold e Platinum. Per colori e badge identificativi, sono tutte e tre immediatamente riconoscibili sia dalla carrozzeria che per gli interni.