La nuova Honda Jazz diventa grande

Partiamo dal design, dove il frontale è stato ridisegnato e la fiancata è più alta e robusta. Ma cambia nettamente anche la coda, con lo spoiler posteriore sul portellone e il parabrezza quasi verticale, ad ottimizzare la resa aerodinamica. Lʼaspetto più originale della vettura sta però allʼinterno, dove spiccano i cosiddetti "Sedili Magici". Ognuno dei due sedili posteriori ‒ frazionabili nel rapporto 60 e 40 ‒ può cambiare la sua funzione: nella modalità Utility lo schienale si reclina in avanti e la base si abbassa per creare un piano piatto; in modalità Tall la seduta viene bloccata in posizione verticale, creando spazio dal pianale al tetto; in modalità Long si ottiene la massima lunghezza di carico. Il bagagliaio da 354 litri è già di per sé un ottimo vano, ma ribassando la seconda fila la capacità supera i 1.300 litri.