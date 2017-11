10 agosto 2017 08:40 La nuova A8 per i 50 anni dello Yacht Club Insieme nel progetto One Ocean Forum

Un sodalizio che dura dal 2008 quello tra Audi e lo Yacht Club Costa Smeralda. Per consolidarlo, la Casa dei quattro anelli ha scelto lʼangolo più esclusivo della Sardegna per presentare in anteprima italiana la nuova Audi A8, e festeggiare così i 50 anni dello Yacht Club, fondato nel 1967 dall’Aga Khan come associazione sportiva senza fini di lucro.

Protagonista di una serata in Piazza Azzurra, la nuova ammiraglia Audi si è fatta conoscere al pubblico in tutta la sua magnificenza. Non soltanto estetica e tecnica, ma anche tecnologica, perché la quarta generazione di Audi A8 è la prima auto al mondo a implementare molti gradi della guida automatizzata. Un debutto assoluto nel mondo dellʼauto sarà il sistema AI Traffic Jam Pilot, che assiste in modo preciso l’area di parcheggio attorno all’auto gestendo partenza, accelerazione, sterzo e freni. Se l’auto viaggia in colonna a una velocità inferiore a 60 km/h, lʼauto fa praticamente tutte le manovre da sola e in totale sicurezza.