3 luglio 2015 La notte della nuova Fiat 500 Accessori a metà prezzo fino a mezzanotte

È la notte della Fiat 500. Come sempre il 4 luglio, nel 1957 quando lʼItalia del boom economico fu sconvolta dallʼutilitaria dellʼingegner Giacosa, e come nel 2007 quando Fiat ne riportò in auge il modello in una veste glamour. Ora tocca alla nuova 500 e per lʼoccasione le concessionarie Fiat preparano la "500 night": da stasera alle 20 e fino alle 24 gli showroom saranno aperti, lʼauto svelata e chi la prenoterà in queste 4 ore da favola potrà acquistare tutti gli accessori a metà prezzo.

La notte della nuova Fiat 500 1 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 2 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 3 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 4 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 5 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 6 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 7 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 8 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 9 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 10 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 11 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 12 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 13 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 14 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 15 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 16 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 17 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 18 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 19 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 20 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 21 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 22 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 23 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 24 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 25 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 26 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 27 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 28 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 29 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 30 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 31 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa La notte della nuova Fiat 500 Tutti gli accessori scontati del 50%, fino alla mezzanotte di stasera, per il lancio di nuova Fiat 500 leggi dopo slideshow

E ancora la vernice “bianco gelato” inclusa nel prezzo sulla versione 1.2 Lounge, come i Pack City (climatizzatore automatico, sensori di parcheggio) e Pack Style (cerchi in lega da 16 pollici, modanature laterali, fendinebbia), il quadro strumenti digitale a cristalli liquidi da 7 pollici e il ruotino di scorta pure! La 500 è insomma sempre unʼauto speciale e non smette di stupire. A Torino la premiere è al Lingotto, cuore della città Fiat, mentre a Milano lʼauto sarà esposta presso l'Arco della Pace e in Piazza del Cannone, grazie al patrocinio di Expo che nel gruppo FCA e CNH Industrial ha i propri Official Global Partners. Ci sarà a Milano anche il tentativo di entrare nel Guinness dei Primati con 500 persone a formare la più grande immagine umana di un'auto.