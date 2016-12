La magia di Dynamo per la Fiat 500X

09:00 - Nelle concessionarie Fiat la vedremo “realmente” a febbraio, ma la Fiat 500X è già entrata nelle magiche suggestioni di Dynamo, il grande illusionista, il cui programma TV “Magie impossibili” è stato visto da oltre 280 milioni di spettatori in 180 Paesi al mondo. Lʼanteprima affidata a Dynamo si intitola “The Power of X” e si svolge in 74 città europee, nei giorni scorsi a Roma, ma il clou è previsto a Londra.

Il nucleo dello spettacolo è il “casco virtuale”, che permette di assistere a uno straordinario viaggio interattivo con lʼillusionista e il crossover protagonisti. Un progetto realizzato da Framestore, la Casa di produzione specializzata negli effetti speciali e vincitrice di due premi Oscar. Nel listino italiano la nuova Fiat 500X sarà proposta in 5 allestimenti e 4 motorizzazioni, due benzina e altrettante diesel, per potenze comprese tra 110 e 140 CV. I cambi sono manuale a 6 marce o lʼinnovativo automatico a 9 rapporti. La forbice di prezzi in Italia della nuova Fiat 500X va da 17.500 a 30.650 euro.