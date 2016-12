La leggerezza della nuova Jaguar XF

09:00 - La Jaguar XF si rinnova. È stata appena svelata a New York e gonfia il petto con una medaglia: è la berlina ammiraglia più efficiente della categoria. I consumi medi di gasolio sono sotto i 4 litri/100 km e le emissioni di CO2 si attestano sui 104 g/km. Nessuna berlinona di oltre 5 metri ‒ che non sia ibrida elettrica ‒ può vantare tanto rispetto ambientale, e questo denota i nuovi principi che le auto di lusso inseguono oggi.

Il merito è della struttura leggera in cui è costruita la nuova XF, con lʼalluminio che rappresenta il 75% dellʼintero corpo vettura. Risultato: quasi due quintali di peso in meno della prima serie. Ma cʼè anche molta cura aerodinamica nel progetto della nuova ammiraglia Jaguar. Le linee sinuose in stile coupé e lʼassetto basso permettono di limitare a 0,26 il Cx e questo aiuta la dinamicità e lʼefficienza. Il frontale è più verticale e lo sbalzo anteriore più corto, con i fari full LED di serie, tutto esprime il nuovo linguaggio stilistico del giaguaro e la ritrovata efficienza dinamica. Grazie ai suoi 2,96 metri di passo, la nuova Jaguar XF ha unʼabitabilità sontuosa, con tanto spazio in più per gambe, ginocchia e testa. Alla tradizionale maestria artigianale Jaguar si aggiunge poi una ritrovata vena hi-tech, col sistema di infotainment InControl Touch Pro e il touchscreen da 12,3 pollici.

La gamma motori si compone di tre benzina e tre diesel. Tra i primi spicca il “piccolo” 4 cilindri turbo 2.0 da 240 CV, ma la gamma include anche due possenti V6 3.0 turbo da 340 e 380 CV, che arriveranno in un secondo momento. Tra i motori a gasolio cʼè al top il V6 diesel biturbo da 300 CV e 700 Nm di coppia, ma in Italia il grosso lo faranno i motori 2.0 da 163 e 180 CV, in abbinamento alla trasmissione manuale a 6 marce oppure allʼautomatico a 8 rapporti. Alla trazione posteriore si aggiungeranno poi alcune versioni a trazione integrale. La gamma comprende le versioni Pure, Prestige, R-Sport, Portfolio ed S.

