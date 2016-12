La green economy in scena a Rimini

La green economy e le sue mille articolazioni con tutti, ma proprio tutti i settori industriali, è di scena a Rimini da oggi e fino a venerdì 6 novembre. Alla Fiera della città romagnola si svolge, infatti, la 19° edizione di Ecomondo, allʼinterno della quale cʼè H2R ‒ MFS, sigla che in inglese sta per "Mobilità per la sostenibilità". Tutte presenti le tecnologie auto rispettose dellʼambiente, dalle motorizzazioni elettriche a quelle a idrogeno, fino alle ibride più diffuse, quelle a metano e gpl.