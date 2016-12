La Gran Tourer della BMW Serie 2

09:00 - Cʼè una novità assoluta in casa BMW ed è il primo monovolume compatto a sette posti del brand bavarese. Il nuovo modello si chiama Serie 2 Gran Tourer ed è in pratica la variante lunga della Serie 2 Active Tourer, con una destinazione familiare ancora più marcata, evidenziata anche dai motori di piccola cilindrata. E la proverbiale dinamicità BMW? Niente timori, anche questa Serie 2 Gran Tourer è disponibile con versioni sportive (basta chiedere il pacchetto M optional) e con la trazione integrale.

La forza del monovolume bavarese sta però nella versatilità: ampio bagagliaio da 545 litri con 5 passeggeri a bordo, tre sedili singoli sulla seconda fila e tutti possono accogliere lʼapposito seggiolino per bambini, tavolini ripiegabili negli schienali dei sedili anteriori e il formidabile climatizzatore a tre zone di serie. La terza fila di sedili sparisce completamente nel piano di carico, quando non serve, e abbattendo anche la seconda fila si libera spazio per più di 1.900 litri di capacità. Lunga 4,56 metri e con carreggiate molto ampie, con unʼaltezza di oltre 1,6 metri, la Serie 2 Gran Tourer arriverà sul mercato in estate.

Una BMW ideale per le giovani famiglie e per gli amanti dei viaggi in totale relax. Tra le dotazioni della Serie 2 Gran Tourer citiamo il Park Distance Control posteriore e il Cruise Control adattivo. Quattro gli allestimenti (e molti pacchetti opzionali), e ben 5 motorizzazioni, tutte col doppio turbocompressore, anche le neonate 3 cilindri benzina e diesel di soli 1.500 cc di cilindrata: la 218i sviluppa 136 CV e la 216d 116 CV. Ma la gamma comprende anche la 220i con motore 4 cilindri benzina 2.0 da 192 CV e le 4 cilindri diesel 2.0 da 150 CV e da 190 CV con trazione 4x4 xDrive.