La Fiat 555RR Diesel per Renzo Rosso

Quel che si dice un oggetto dei desideri. Più che semplicemente bella e originale, la 555RR è unʼauto unica con quella verniciatura nero lucido con glitter argento , che dona alla carrozzeria una brillantezza speciale. Glitter argento che ritroviamo anche sul cruscotto interno. Ma non finisce qui, perché i cristalli Swarovski contornano i gruppi ottici anteriori e posteriori . Sulla carrozzeria corre una fascia centrale lungo il cofano e il portellone, in colore nero opaco a contrasto col lucido, mentre i dettagli della griglia del paraurti anteriore sono rossi, come il bordo dei cerchi in lega e dei coprimozzi.

I tessuti che hanno dato fama a Diesel sono abbondantemente richiamati allʼinterno. La seduta centrale dei sedili Abarth è stata rivestita in pelle nera Foglizzo con lavorazione a rombi, in abbinamento con i dettagli in denim nero dei fianchetti e la pelle Foglizzo Lord utilizzata per l’intero sedile. Il denim, tessuto che rappresenta l’anima del brand, è stato utilizzato per i braccioli dei panelli porta e per confezionare la cuffia del cambio. Su quest’ultimo spicca il nuovo pomello rosso che riporta, al posto delle tradizionali marce, una serie di lettere che compongono la scritta “Enjoy”, parola cara a Renzo Rosso. Il cruscotto non è meno originale e una cerniera a zip ‒ altro must Diesel ‒ apre il vano portaoggetti del lato passeggero. Infine il volante, rivestito in pelle Foglizzo con inserto in pelle plissettata.