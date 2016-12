La Fiat 500X, la roulotte e Airbnb

Portarsi indietro una casa, senza rinunciare a guidare la propria Fiat 500X a trazione integrale . Unʼidea di viaggio intrigante, suggestiva, oggi possibile grazie al progetto "Casa 500" e alla collaborazione con Airbnb . Ma in che consiste? In pratica, in una roulotte, bella colorata, super accessoriata e comodamente fruibile, che permette di vivere unʼesperienza di viaggio unica. Magari sostando e pernottando sul bordo di una pista da sci.

Per promuovere "Casa 500", FCA Italy offre un weekend speciale in alcune delle più belle località invernali italiane. Il primo appuntamento si è svolto lo scorso fine settimana a Bardonecchia, e proseguirà poi nei prossimi weekend a Gressoney, lʼAbetone, S. Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio. Dal mese di febbraio, poi, Airbnb ‒ il più celebre sito di affitti vacanzieri del mondo ‒ pubblicherà sul proprio portale (www.airbnb.it) gli annunci relativi a Casa 500 e tutti gli utenti avranno la possibilità di scrivere la propria storia per proporsi. Le storie più originali saranno scelte per trascorrere due notti nelle ultime due tappe in Trentino Alto Adige: S. Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio.