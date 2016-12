La festa per i 100 anni Maserati

09:30 - Auguri Maserati! Le Officine Maserati nacquero nel 1914 a Bologna, si trasferirono qualche anno dopo a Modena e questʼanno festeggiano il primo secolo di vita. Non sono molte le aziende ‒ e non soltanto automobilistiche ‒ che possono fregiarsi di un anniversario così importante, Maserati sì e Modena ne sta celebrando il mito con una serie di iniziative di grande prestigio. Lʼultima notizia è la presenza della concept Maserati Alfieri al Museo “Enzo Ferrari”, dove la fantastica coupé sarà esposta fino al 30 ottobre.

È infatti proprio il Museo “Enzo Ferrari” di Modena ad aver accolto la cugina Maserati per la mostra che ne celebra il Centenario, mostra già visitata da oltre 20 mila persone. Ma il capoluogo emiliano ha ospitato a settembre anche un grande raduno con più di 200 Maserati schierate allʼombra della Ghirlandina e oltre 500 collezionisti e clienti provenienti da tutto il mondo. Tra le meraviglie della Casa del Tridente anche un esemplare Maserati 8CTF (uno dei tre costruiti tra il 1939 e 1940) che vinse la 500 Miglia di Indianapolis col pilota Wilbur Shaw. E ancora la V4 Sport Zagato che stabilì il record mondiale di velocità nel 1929 o la monoposto Maserati 250 F che vinse il Campionato mondiale di Formula 1 con Juan Manuel Fangio nel 1954 e nel 1957.

I festeggiamenti però non riguardano soltanto il passato. Maserati è unʼazienda in grande spolvero e ha un futuro da spendere, con nuovi stabilimenti (Grugliasco) che porteranno altri modelli nella gamma. Lʼultima nata è la Ghibli, ma la concept Alfieri è davvero lʼauto che gli appassionati sognano diventi realtà. Si tratta di una coupé 2+2 posti dal design slanciato ed elegante che rielabora in forme nuove la grande tradizione di granturismo Maserati.