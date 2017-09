11 settembre 2017 09:30 La festa Ferrari lungo la Via della Seta Una carovana ha percorso la strada leggendaria

La Via della Seta è stata il luogo in cui le civiltà più importanti della storia si sono incontrate per secoli. Crocevia tra Oriente e Occidente, trafficate da mercanti e viaggiatori, soldati e missionari, esploratori e uomini di cultura e avventurieri. Riconoscendone lʼimportanza storica, lʼUnesco lʼha inserita nel 2014 nel Patrimonio Universale dellʼUmanità.

Ferrari, tanti eventi per i 70 anni Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 3 di 22 Da video 4 di 22 Da video 5 di 22 Da video 6 di 22 Da video 7 di 22 Da video 8 di 22 Da video 9 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

È qui, anche lungo la Via della Seta, che Ferrari è andata per i tanti eventi legati al suo 70° compleanno. Una carovana composta da unʼottantina di clienti storici del Cavallino e una quarantina di giornalisti della stampa internazionale, che ha percorso lo scorso mese di agosto la Via della Seta per raggiungere Shanghai. Qui la festa, una delle tante sparse a ogni angolo del globo per il compleanno del Cavallino Rampante, un tributo ai 70 anni di gloria sportiva quello del Ferrari Red Rally lungo la mitica Silk Road, che grazie a Marco Polo ebbe il suo primo punto di partenza proprio in Italia. Per Ferrari la Cina è una specie di vocazione, già nel 2005 infatti il Cavallino fu protagonista del “Red Miles China Journey”, un lungo viaggio di 15.000 km alla scoperta del Paese della Grande Muraglia.