La Ferrari Portofino conquista Francoforte

Non si sono ancora spenti gli echi della festa a Maranello, una settimana fa, che i 70 anni della Ferrari trovano un altro palcoscenico che la riempie di applausi . Al Salone di Francoforte debutta infatti, in anteprima europea, la Ferrari Portofino , la nuova convertibile con motore V8 del Cavallino. Con lei la GTC4Lusso color Blu America, la 812 Superfast in un inedito grigio tristrato e la 488 GTB in Rosso Formula 1.

Uno scenario da favola quello allestito nella metropoli tedesca, degno dei festeggiamenti per lʼazienda fondata da patron Enzo nel 1947. La Portofino è ovviamente la novità dellʼultimo momento, bella e accessibile, costruita in alluminio e spinta dal V8 turbo Ferrari eletto miglior motore del mondo nel 2016 e 2017 secondo la giuria dell’International Engine of the Year. Sviluppa 600 CV ed è in grado di passare da zero a 200 km/h in soli 10,8 secondi. Abitacolo due posti, la Portofino ha un tetto rigido che allʼoccorrenza ‒ e in soli 14 secondi ‒ può essere aperto per trasformare la coupé in una splendida spider.