21 dicembre 2017 11:45 La doppia sfida MINI alla 40° edizione della Dakar Due modelli, Buggy e Rally, per il team X-raid

Un esperimento per vedere le qualità dinamiche a confronto, trazione integrale e trazione posteriore, nella più impegnativa corsa del mondo: la Dakar. A farlo è MINI, che la Dakar lʼha vinta quattro volte di fila dal 2012 al 2015 e lʼanno scorso ha piazzato tre auto nei primi 10 posti della classifica.

MINI al 40° Dakar Rally Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La sfida di MINI e dellʼX-raid Team alla Dakar Rally 2018 verrà portata da due modelli: la John Cooper Works Rally a trazione integrale e la John Cooper Works Buggy a trazione posteriore. È la prima volta che unʼauto, plurivincitrice della corsa, viene proposta in due distinte versioni tecniche. La 40° edizione della Dakar partirà il prossimo 6 gennaio da Lima, capitale del Perù. MINI e il team tedesco X-raid stanno lavorando da un anno allʼimpegno, e alla fine hanno scelto per entrambi i modelli in gara il motore 6 cilindri in linea 3.0 diesel con doppio turbocompressore, in pratica la tecnologia TwinPower Turbo del gruppo BMW. Un motore forte di 340 CV di potenza e di una coppia massima di 800 Nm, letteralmente mostruosa.

A distinguere i modelli appunto la trazione a quattro ruote motrici per la Rally e posteriore per la Buggy. La partecipazione a una gara massacrante come la Dakar, che terminerà il 30 gennaio a Cordoba, in Argentina, richiede strutture super resistenti. Deserti, rocce, sassi e altezze fino ai 4.000 metri sul livello del mare sono il pane della lunghissima corsa. Le MINI impegnate hanno il telaio tubolare in acciaio, progettato appositamente, e una carrozzeria in plastica rinforzata con fibre di carbonio e Kevlar.