29 gennaio 2016 La classe Lexus per The Hateful Eight Premiere dellʼultimo film di Tarantino

Quanto ha amato da giovane il cinema italiano Quentin Tarantino. Forse non quello dʼautore di Fellini o dei maestri del neorealismo, piuttosto i "B Movies” polizieschi e western-spaghetti che facevano incetta di critiche negative sui giornali e di incassi record al botteghino. Il cinema, la magia dellʼimmagine che si fa racconto, fatta di trucchi, effetti speciali, invenzioni che riproducono la vita o lʼidea che ne abbiamo. Anche le violenze, i delitti, le guerre, quante ne abbiamo viste sul grande schermo? Destrutturando queste, Tarantino ci ha regalato film stupendi, come "The Hateful Eight" che arriva nelle sale italiane il 4 febbraio.

Ma lʼottavo film del regista è stato visto ieri, in anteprima italiana, al Teatro 5 di Cinecittà. Sì proprio quello di Fellini, il teatro di posa più grande dʼEuropa, che chiude mesto nella sua grandiosità lʼultimo film di Ettore Scola, "Che strano chiamarsi Federico". Una premiere cui non poteva mancare il cinefilo Tarantino, e che si deve alla collaborazione di Lexus, sponsor della serata e fornitrice delle courtesy car per il regista e gli attori del film. Il legame tra il brand automobilistico e il cinema si consolida sempre più, dal 2013 il contest cinematografico ‒ Lexus Short Film ‒ scopre giovani registi emergenti e dà loro la possibilità di mostrare i loro prodotti a un pubblico e un palcoscenico internazionali. La stessa campagna pubblicitaria della nuova Lexus RX è affidata allʼattore inglese Jude Law.