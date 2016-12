La carrozzeria fluo di Nissan Leaf

09:30 - Fari a LED, fasci di luce che seguono la traiettoria delle curve, abbaglianti a lunga gittata, visori a infrarossi per illuminare a distanza persone e cose sulla strada. Insomma, lʼilluminazione sulle auto sta vivendo una vera rivoluzione negli ultimi anni e tutto allʼinsegna della sicurezza. Ma la palma dellʼinnovazione va a Nissan, che superando in blocco il problema delle luci per la miglior visibilità dei veicoli, ha inventato la vernice di carrozzeria fluorescente.

In queste immagini ecco la Leaf ‒ lʼauto elettrica che è una vetrina dellʼinnovazione Nissan ‒ sfavillare di notte con la sua carrozzeria fluo, che la rende facilmente individuabile dagli altri veicoli sulla strada. La vernice fosforescente è solo lʼultimo passaggio della rivoluzione ecologista portata avanti da Nissan, che grazie allʼaiuto di Starpath ‒ azienda leader nel settore ‒ ha applicato sulla carrozzeria della Leaf una speciale vernice spray fluorescente ricavata da materiali organici, che ha il merito di ricaricarsi. Sì perché questa vernice “cattura” di giorno lʼenergia solare e la immagazzina per rendere splendidamente riflettente la vettura di notte, migliorando la sicurezza. Non solo, ma lʼenergia solare catturata di giorno dura 8-10 ore al buio, e nessuno dei clienti della Leaf (ma neanche un camionista) guida così tanto nelle ore notturne. Ne resta così abbastanza da immettere lʼenergia residua nella rete elettrica nazionale, con ulteriori vantaggi per il cliente.