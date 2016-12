La carica dei piccoli Suv asiatici

09:00 - Ultimi fuochi dal Mondial Auto parigino, con i Suv asiatici sugli scudi. Piccoli, compatti, perfetti per i mercati europei, come i nuovi Honda HR-V e SsangYong XIV. Ma non sono solo i Suv a caratterizzare i due costruttori, soprattutto Honda stupisce con la nuova generazione di Jazz, sempre più monovolume e sempre più grande. Il costruttore nipponico pensa anche alla gamma Civic, rinnovata e con al top la nuova versione sportiva Type R, in anteprima proprio a Parigi.

Ma partiamo dal nuovo Honda HR-V, che arriverà su strada la prossima estate. Si tratta di un crossover a trazione anteriore che disporrà di evolute motorizzazioni: il 1.5 benzina i-VTEC e il 1.6 turbodiesel i-DTEC. Auto di gran successo in Europa è la Jazz, la cui nuova serie arriverà nella prima parte del 2015, completamente rinnovata nel look, molto più spaziosa allʼinterno e col nuovo motore benzina 1.3 i-VTEC, cui è abbinabile il cambio manuale a 6 marce o il cambio CVT a variazione continua. Sportivissima si annuncia la nuova Civic Type R, il cui motore 2.0 eroga 280 CV e si avvale di una inedita modalità “+R” per aumentare le performance agli alti regimi. Innovativo è il sistema di sospensioni adattative a controllo elettronico con 4 punti di ancoraggio e il sistema ad “assi sterzanti” che riduce al minimo l'effetto della coppia sullo sterzo, garantendo una trazione eccezionale.

Due concept, ma pronti a entrare nellʼagguerrito segmento dei Suv europei di segmento B. Sono SsangYong XIV e XIV-Adventure, evoluzione del modello X100 presto in vendita anche in Europa. Due i motori proposti, entrambi di 1,6 litri ed Euro 6, ma uno diesel e lʼaltro benzina. Il concept XIV-Air ha come tratto distintivo il tetto apribile sorretto da una robusta traversa centrale, una soluzione in perfetta armonia con le linee dinamiche del Suv coreano. Che propone anche dettagli estetici di personalità, come le protezioni dei paraurti in stile off-road, il faro supplementare e il grintoso paraurti posteriore. SsangYong ha inoltre implementato sofisticate funzionalità di sicurezza attiva e passiva, come lʼESP in grado di monitorare costantemente le condizioni della strada e del veicolo, regolando velocità, potenza del motore, distribuzione della coppia, frenata e angolo di sterzo.