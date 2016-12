La campagna social di Lancia Ypsilon Elle

09:00 - Il messaggio è un poʼ forte, ma dʼaltronde le strategie di “guerrilla marketing” non badano al politicamente corretto. Quale messaggio? Che soltanto Lancia Ypsilon Elle sa capire le donne. E via a un susseguirsi di stereotipi e situazioni tipo che raccontano tutta la diversità tra uomo e donna, e che sono il leit-motiv della nuova campagna pubblicitaria ‒ tutta al digitale ‒ pensata per lʼultima versione della best-seller Lancia, da poche settimane nelle concessionarie. Tre inedite varianti cromatiche e prezzo di 12.950 euro per una versione di pregio e full optional.

Ma in fin dei conti, dietro ogni luogo comune si nasconde una precisa verità… E così per promuovere la nuova Ypsilon Elle, Lancia punta sui social network. Online su Youtube e sul sito Lancia.it saranno pubblicati tre video virali che giocano su stereotipi e luoghi comuni dell’incomunicabilità tra i due sessi. Realizzata dallʼagenzia Bitmama, la campagna prevede l’applicazione per Facebook “Ypsilon Social Pour ELLE”, che nasconde gli argomenti maschili dalla timeline e li sostituisce con preziose pillole di stile e bellezza. Non solo, sul sito Lancia.it è anche possibile partecipare al concorso che mette in palio un soggiorno a Parigi. Soggiorno per due, il “lui” stavolta è ammesso!