La calda estate dei crossover Renault

Una tournée estiva per scoprire i crossover Renault . Uno totalmente inedito ‒ Kadjar ‒ che a settembre sarà in tutte le concessionarie italiane; uno rinnovato da capo a piedi ‒ Espace ‒ sempre meno monovolume e oggi vero crossover di alta gamma; infine il più piccolo e già di ottimo successo Captur . Un tridente di tutto rispetto. Durante le 11 tappe del Renault Crossover Summer Tour è possibile provare sia Captur che Kadjar.

Una gamma sempre più ampia e sportiva quella dei crossover Renault, che si arricchisce ora del modello Kadjar. Tgcom24 ha avuto modo di provarlo qualche tempo fa nella versione 4x4, ma quando il veicolo di segmento C arriverà a listino ‒ a metà settembre con prezzi a partire da 20.250 euro ‒ ci saranno anche le versioni a trazione anteriore. E proprio fino al 27 settembre andrà avanti il Crossover Summer Tour della Casa francese, un villaggio itinerante con esibizioni di sport estremi e dove sarà possibile scoprire le tre automobili. Il tour ha avuto inizio a metà luglio a Ostia ed è poi salito a Santa Margherita Ligure e in Versilia. Le tappe agostane sono a Milano Marittima, Salerno, Catania, Porto Cesareo, mentre a settembre approderà a Lignano Sabbiadoro e Bellagio, per chiudere infine in due città: Bologna e Milano.