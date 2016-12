La cabrio Bentley batte il treno ad alta velocità

Lʼauto che batte il treno è una delle ambizioni dei grandi piloti. I treni, si sa, non possono "scartare liberi" come i bisonti ‒ cantava De Gregori in Buffalo Bill ‒ a causa dei binari. Ma proprio questi rappresentano lʼinvidia dei piloti auto, perché lʼalta velocità corre su binari elettrificati, senza traffico né manto stradale in dissesto che pregiudica la voglia di corsa dei guidatori di unʼauto. A battere il treno, però, è stata una Bentley, e che Bentley, la Continental GT V8 S Convertibile su un treno ad alta velocità in Arabia Saudita.