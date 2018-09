8 settembre 2018 08:00 La Bugatti Chiron? Coi mattoncini Lego Technik Più di un milione di pezzi e 13 mila ore di lavoro

Coi mattoncini Lego Technik per costruire una splendida riproduzione della Bugatti Chiron. Una riproduzione perfetta, ché il “giocattolo” va davvero! Motore incluso, tutto è stato montato con parti della celebre azienda di mattoncini, così su strada la vettura è in grado di andare per davvero.

Ci son voluti più di un milione di componenti Lego Technik per realizzare la supercar Bugatti, che accoglie due persone a bordo. A questi bisogna aggiungere 2.304 motorini e parti a questi necessari della sezione Lego Power Function, per dare potenza e far muovere il “giocattolino”. Le ruote a ingranaggio impiegate sono state 4.032, molto importanti anche per la trasmissione. Insomma un lavoro certosino, di pazienza infinita, che ha prodotto alla fine un veicolo con potenza di 5,3 cavalli e però capace di sfoderare 92 Nm di coppia massima! Pesa una tonnellata e mezza, non poco, ma quanto basta per farle raggiungere la velocità di 20 chilometri orari!